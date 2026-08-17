C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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17.08.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai gibt am Abend nach
Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 9,69 USD abwärts.
Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,4 Prozent auf 9,69 USD ab. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,52 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 330'449 C3ai-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,22 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,67 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,68 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 20,74 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. Am 03.06.2026 lud C3ai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das EPS lag bei -0,79 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 51.60 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -52,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 108.72 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 09.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,787 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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