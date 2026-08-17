C3ai Aktie News: C3ai verliert am Montagnachmittag

Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 9,62 USD abwärts. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 9,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,78 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 151'199 C3ai-Aktien.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 110,19 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 7,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 25,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. C3ai veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108.72 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.09.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,787 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher

Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt