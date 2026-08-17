C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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17.08.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai verliert am Montagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 9,62 USD abwärts.
Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 9,62 USD abwärts. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 9,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,78 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 151'199 C3ai-Aktien.
Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 110,19 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 7,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 25,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. C3ai veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108.72 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 09.09.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,787 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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