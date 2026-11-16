Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 8,7 Prozent auf 11,02 USD. Bei 10,90 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,60 USD. Zuletzt wechselten via New York 247'074 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. 48,82 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Mit Abgaben von 30,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. Am 02.09.2026 lud C3ai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,760 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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