C3ai Aktie News: C3ai am Montagnachmittag weit abgeschlagen

Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,3 Prozent auf 11,43 USD abwärts. Der Kurs der C3ai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,42 USD nach. Bei 11,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 72'146 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 30,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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