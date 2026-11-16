|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Montagnachmittag weit abgeschlagen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 11,43 USD.
Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,3 Prozent auf 11,43 USD abwärts. Der Kurs der C3ai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,42 USD nach. Bei 11,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 72'146 C3ai-Aktien umgesetzt.
Am 11.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 30,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie
Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen
C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu C3.ai Inc
|
16:29
|C3ai Aktie News: C3ai am Montagnachmittag weit abgeschlagen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|C3ai Aktie News: C3ai verbilligt sich am Abend (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.06.26
|Ausblick: C3ai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: C3ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu C3.ai Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.