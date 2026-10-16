C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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16.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: Investoren fliehen am Freitagabend aus C3ai
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 8,9 Prozent auf 11,08 USD.
Die C3ai-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 8,9 Prozent auf 11,08 USD. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 10,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,19 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'000'786 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 19,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 76,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 30,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.09.2026 äusserte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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