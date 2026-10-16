C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag schwächer
Die Aktie von C3ai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 12,09 USD.
Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 12,09 USD ab. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 12,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 159'135 C3ai-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,59 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Mit Abgaben von 36,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 02.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -25,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,760 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie
Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen
C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu C3.ai Inc
|
16.10.26
|C3ai Aktie News: Investoren fliehen am Freitagabend aus C3ai (finanzen.ch)
|
16.10.26
|C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.06.26
|Ausblick: C3ai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: C3ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu C3.ai Inc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.