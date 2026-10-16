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16.10.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag schwächer

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag schwächer

Die Aktie von C3ai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 12,09 USD.

C3.ai
9.48 CHF -4.09%
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Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 12,09 USD ab. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 12,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 159'135 C3ai-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,59 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Mit Abgaben von 36,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 02.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -25,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,760 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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