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C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

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16.09.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai wird am Mittwochabend ausgebremst

C3ai Aktie News: C3ai wird am Mittwochabend ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 10,62 USD.

C3.ai
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Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 10,62 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die C3ai-Aktie bis auf 10,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264'418 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 90,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 02.09.2026 lud C3ai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 52.38 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 70.26 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.

2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,760 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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