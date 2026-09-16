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C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

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16.09.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Abschlägen

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 10,48 USD.

C3.ai
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 10,48 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 10,37 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 10,64 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131'448 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 20,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,760 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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