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15.10.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag in Grün

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag in Grün

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die C3ai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 11,88 USD.

C3.ai
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Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 11,88 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die C3ai-Aktie bei 11,91 USD. Bei 11,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 158'599 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 19,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Abschläge von 35,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -25,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,760 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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