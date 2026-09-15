C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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15.09.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai am Abend billiger
Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 10,98 USD.
Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 10,98 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die C3ai-Aktie bis auf 10,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,96 USD. Zuletzt wechselten 856'238 C3ai-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 45,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 7,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 30,02 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. C3ai veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,86 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -25,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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