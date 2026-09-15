C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 10,96 USD. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 10,86 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,96 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 559'112 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,49 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Mit einem Kursverlust von 29,93 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.

2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,760 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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