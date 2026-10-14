C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochabend schwächer

Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 11,72 USD abwärts. Der Kurs der C3ai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,57 USD nach. Bei 11,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 635'813 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 69,01 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 34,44 Prozent Luft nach unten.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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