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14.09.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai zieht am Montagabend deutlich an

C3ai Aktie News: C3ai zieht am Montagabend deutlich an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von C3ai. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,1 Prozent im Plus bei 11,29 USD.

C3.ai
8.49 CHF -0.70%
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 7,1 Prozent auf 11,29 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,34 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 10,56 USD. Zuletzt wechselten via New York 686'555 C3ai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 79,10 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 02.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,86 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,760 USD je C3ai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
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SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’327.30 19.27 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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