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C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

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14.09.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Nachmittag

C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von C3ai zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 10,83 USD.

C3.ai
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Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 10,83 USD. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 10,92 USD. Bei 10,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 320'810 C3ai-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 20,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 86,70 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 29,09 Prozent sinken.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -25,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70.26 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.38 Mio. USD.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 09.12.2026 erwartet.

2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,760 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’083.25 13.99 S2B8UU
Long 12’504.29 8.83 S9OBOU
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