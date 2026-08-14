C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend auf rotem Terrain

Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,7 Prozent auf 9,80 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 9,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,21 USD. Bisher wurden heute 341'472 C3ai-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 106,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Abschläge von 21,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 03.06.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,79 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 108.72 Mio. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte C3ai am 09.09.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,787 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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