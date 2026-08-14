C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von C3ai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 10,04 USD abwärts.
Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 10,04 USD. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 9,97 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 10,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 112'842 C3ai-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,22 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,47 Prozent.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.06.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 51.60 Mio. USD – eine Minderung von -52,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 108.72 Mio. USD eingefahren.
C3ai wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 09.09.2026 vorlegen.
Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,787 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie
C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen
C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu C3.ai Inc
|
16:29
|C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagabend mit Einbussen (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Ausblick: C3ai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: C3ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.02.26
|C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen (finanzen.ch)
Analysen zu C3.ai Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.