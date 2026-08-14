C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 10,04 USD. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 9,97 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 10,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 112'842 C3ai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,22 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,47 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.06.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 51.60 Mio. USD – eine Minderung von -52,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 108.72 Mio. USD eingefahren.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 09.09.2026 vorlegen.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,787 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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