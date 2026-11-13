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13.11.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai verbilligt sich am Abend

C3ai Aktie News: C3ai verbilligt sich am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 11,89 USD.

C3.ai
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Die C3ai-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 11,89 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 11,66 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 12,13 USD. Bisher wurden heute 233'443 C3ai-Aktien gehandelt.

Am 11.12.2025 markierte das Papier bei 16,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 37,93 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 02.09.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,86 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 52.38 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 70.26 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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