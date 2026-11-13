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13.11.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 11,80 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 11,80 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 11,80 USD. Bei 12,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 91'124 C3ai-Aktien gehandelt.
Am 11.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 53,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. C3ai veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -25,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70.26 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.38 Mio. USD.
Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.
Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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