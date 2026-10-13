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13.10.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Dienstagabend

C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Dienstagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von C3ai. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 11,90 USD zu.

C3.ai
9.88 CHF 0.86%
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 11,90 USD. Bei 11,94 USD erreichte die C3ai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 940'025 C3ai-Aktien den Besitzer.

Bei 19,80 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 66,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Mit einem Kursverlust von 35,46 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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