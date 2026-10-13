C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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13.10.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 11,67 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 11,67 USD zu. Die C3ai-Aktie legte bis auf 11,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,63 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203'504 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,80 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 69,74 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 51,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 02.09.2026. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,86 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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