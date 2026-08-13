C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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13.08.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 9,96 USD nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 9,96 USD. In der Spitze büsste die C3ai-Aktie bis auf 9,88 USD ein. Bei 10,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 127'225 C3ai-Aktien gehandelt.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 103,01 Prozent wieder erreichen. Bei 7,68 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,89 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 03.06.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.60 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -52,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.72 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 09.09.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,787 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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