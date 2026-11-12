C3ai Aktie News: C3ai gibt am Donnerstagabend ab

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,10 USD. Die C3ai-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,74 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,87 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225'795 Stück gehandelt.

Am 11.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,40 USD. 35,54 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 36,53 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,86 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 52.38 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 70.26 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.

2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,760 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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