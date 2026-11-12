C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 11,89 USD abwärts. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 11,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,87 USD. Bisher wurden heute 78'829 C3ai-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,40 USD) erklomm das Papier am 11.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,93 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 35,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 02.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 70.26 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 09.12.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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