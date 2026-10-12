C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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12.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Abend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von C3ai. Das Papier von C3ai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 11,78 USD.
Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 11,78 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 12,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'261'835 C3ai-Aktien.
Bei 19,80 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 34,80 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 lud C3ai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,86 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -25,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.26 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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