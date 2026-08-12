C3ai Aktie News: C3ai wird am Abend ausgebremst

Um 20:26 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,9 Prozent auf 10,22 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 10,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 301'170 C3ai-Aktien.

Bei 20,22 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 49,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 24,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.06.2026. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 51.60 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -52,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 108.72 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.09.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2027 -0,787 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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