C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag in Rot

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 10,29 USD. Das bisherige Tagestief markierte C3ai-Aktie bei 10,19 USD. Mit einem Wert von 10,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 115'881 C3ai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 96,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 25,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.06.2026. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108.72 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die C3ai-Bilanz für Q1 2027 wird am 09.09.2026 erwartet.

2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,787 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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