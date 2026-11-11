C3ai Aktie News: C3ai zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 12,16 USD. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 12,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,93 USD. Zuletzt wurden via New York 210'411 C3ai-Aktien umgesetzt.

Bei 16,40 USD erreichte der Titel am 11.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 34,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 7,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 36,84 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. C3ai veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -25,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70.26 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.38 Mio. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,760 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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