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11.09.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai schiebt sich am Abend vor

C3ai Aktie News: C3ai schiebt sich am Abend vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Zuletzt konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,50 USD.

C3.ai
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Das Papier von C3ai konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 10,50 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die C3ai-Aktie bei 10,80 USD. Bei 10,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 880'259 C3ai-Aktien.

Bei einem Wert von 20,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 48,10 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 26,82 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. C3ai gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,86 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,761 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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