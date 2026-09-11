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11.09.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag höher

C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von C3ai zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 10,74 USD.

C3.ai
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Um 16:28 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 10,74 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die C3ai-Aktie bei 10,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,52 USD. Zuletzt wechselten 602'586 C3ai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 88,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,68 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,49 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 02.09.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 52.38 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 70.26 Mio. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,761 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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