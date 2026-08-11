C3ai Aktie News: C3ai am Abend im Aufwind

Um 20:26 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 10,51 USD. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 10,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,44 USD. Bisher wurden heute 423'341 C3ai-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,22 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 48,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 26,93 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 03.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 51.60 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -52,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 108.72 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 09.09.2026 terminiert.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,787 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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