C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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11.08.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 10,43 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 10,43 USD. In der Spitze legte die C3ai-Aktie bis auf 10,48 USD zu. Bei 10,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 105'112 C3ai-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,22 USD an. 93,86 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,68 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 35,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. C3ai gewährte am 03.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 51.60 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -52,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 108.72 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 09.09.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,787 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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