C3ai Aktie News: C3ai gibt am Dienstagnachmittag ab

Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 11,81 USD abwärts. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,48 USD ab. Bei 11,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 112'980 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 32,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 7,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 02.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.38 Mio. USD – eine Minderung von -25,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 70.26 Mio. USD eingefahren.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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