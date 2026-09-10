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10.09.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai legt am Donnerstagabend zu

C3ai Aktie News: C3ai legt am Donnerstagabend zu

Die Aktie von C3ai zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,42 USD nach oben.

C3.ai
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Um 20:26 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 10,42 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 10,56 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 10,25 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308'171 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 94,05 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD ab. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 26,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,86 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70.26 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,762 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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C3.ai am 10.09.2026

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