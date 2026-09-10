C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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10.09.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag billiger
Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 10,30 USD ab.
Die C3ai-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,30 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 10,23 USD. Bei 10,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 88'681 C3ai-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,22 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,31 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Abschläge von 25,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,762 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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