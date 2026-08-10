C3ai Aktie News: C3ai am Abend in Grün

Um 20:26 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,31 USD. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 10,38 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 253'084 C3ai-Aktien.

Bei 22,91 USD erreichte der Titel am 09.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 122,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 7,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.06.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -52,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 108.72 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 51.60 Mio. USD.

Am 09.09.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,787 USD je C3ai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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