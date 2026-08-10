C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai am Abend in Grün
Die Aktie von C3ai zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 10,31 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,31 USD. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 10,38 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 253'084 C3ai-Aktien.
Bei 22,91 USD erreichte der Titel am 09.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 122,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 7,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.06.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -52,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 108.72 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 51.60 Mio. USD.
Am 09.09.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.
Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,787 USD je C3ai-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie
C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen
C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu C3.ai Inc
|
10.08.26
|C3ai Aktie News: C3ai am Abend in Grün (finanzen.ch)
|
10.08.26
|C3ai Aktie News: C3ai reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Ausblick: C3ai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: C3ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.02.26
|C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen (finanzen.ch)
Analysen zu C3.ai Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
C3.ai am 10.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert --US-Börsen schliessen mit moderaten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.