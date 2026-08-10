C3ai Aktie News: C3ai reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 10,31 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 10,33 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,12 USD. Zuletzt wechselten via New York 98'687 C3ai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 22,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 122,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 25,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. C3ai liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108.72 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.09.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2027 -0,787 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher

Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt