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09.11.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai am Montagabend im Plus
Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,7 Prozent auf 11,91 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 11,91 USD. Bei 12,10 USD erreichte die C3ai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 241'996 C3ai-Aktien umgesetzt.
Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 17,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 46,56 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,68 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 35,52 Prozent sinken.
C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 52.38 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 70.26 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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