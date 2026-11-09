C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 11,80 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 11,95 USD. Bei 11,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 98'744 C3ai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 17,46 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 32,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 02.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,86 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 52.38 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 70.26 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 09.12.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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