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09.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai zeigt sich am Freitagabend gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 11,67 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 11,67 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,74 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,45 USD. Bisher wurden heute 374'368 C3ai-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,80 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 69,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 02.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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