C3ai Aktie News: C3ai reagiert am Nachmittag positiv

Die C3ai-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 11,60 USD. Bei 11,69 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 104'804 Stück.

Bei einem Wert von 19,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.

2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,760 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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