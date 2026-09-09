C3ai Aktie News: C3ai am Abend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 10,28 USD ab. Bei 10,27 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 310'787 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,22 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 96,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 25,29 Prozent sinken.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.38 Mio. USD – eine Minderung von -25,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 70.26 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,762 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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