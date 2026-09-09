C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag billiger

Um 16:28 Uhr ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 10,39 USD. Die C3ai-Aktie sank bis auf 10,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 92'034 C3ai-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,22 USD. 94,61 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 7,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,08 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von C3ai wird am 09.12.2026 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,762 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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