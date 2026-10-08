C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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08.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 11,16 USD.
Die C3ai-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 11,16 USD. Bei 10,98 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 11,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 370'502 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 19,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,15 Prozent.
C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen.
Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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C3.ai am 08.10.2026
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