C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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08.10.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 11,05 USD.
Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 11,05 USD. Bei 10,98 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 153'815 C3ai-Aktien den Besitzer.
Bei 19,80 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 79,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,86 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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C3.ai am 08.10.2026
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