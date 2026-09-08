C3ai Aktie News: C3ai schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 10,52 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die C3ai-Aktie bei 10,53 USD. Bei 10,16 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 494'054 C3ai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,22 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD ab. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 27,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 02.09.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,86 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70.26 Mio. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,768 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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