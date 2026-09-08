C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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08.09.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 10,10 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 10,10 USD ab. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 10,09 USD. Bei 10,16 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 222'447 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 20,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 100,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Abschläge von 23,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,86 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 70.26 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,768 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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