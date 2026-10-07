C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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07.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 11,32 USD.
Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere um 20:26 Uhr 0,7 Prozent. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,44 USD aus. Bei 11,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 307'401 C3ai-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,06 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2025 erreicht. 77,16 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 47,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 52.38 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.26 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,760 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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C3.ai am 07.10.2026
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