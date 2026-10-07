C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,31 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 11,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,19 USD. Zuletzt wurden via New York 96'120 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2025 markierte das Papier bei 20,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 43,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 47,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,760 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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