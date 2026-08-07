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07.08.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit C3ai ein

C3ai Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit C3ai ein

Die Aktie von C3ai gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 10,41 USD.

C3.ai
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Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 10,41 USD. Im Tageshoch stieg die C3ai-Aktie bis auf 10,43 USD. Mit einem Wert von 10,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 501'617 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 127,39 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 35,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.06.2026 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,60 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108.72 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.09.2026 erfolgen.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,787 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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