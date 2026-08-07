C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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07.08.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Zuletzt stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 10,17 USD.
Das Papier von C3ai legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 10,17 USD. Im Tageshoch stieg die C3ai-Aktie bis auf 10,19 USD. Bei 10,03 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 172'596 C3ai-Aktien.
Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 132,65 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD. Abschläge von 24,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.06.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,60 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -52,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 108.72 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 51.60 Mio. USD.
C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 09.09.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,787 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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